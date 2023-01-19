Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии Фото: Артем КИЛЬКИН

Стало известно о состоянии пострадавших после взрыва газа в строящемся жилом доме в Миассе. В момент происшествия они получили ожоги. КП-Челябинск выяснила, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще один — в состоянии средней степени тяжести.

— На данный момент решается вопрос о госпитализации пострадавших в ожоговый центр горбольницы №6 Челябинска с привлечением санавиации, — добавили в пресс-службе минздрава.

Напомним, ЧП возникло сегодня, 19 января, в частном секторе по улице Гвардейской. По предварительным данным, взрыв случился при использовании тепловой пушки, которая работает от газового баллона.

Такое оборудование рабочие используют для установки натяжных потолков. Три года назад похожее ЧП случилось в Магнитогорске на улице Доменщинков. Тогда после взрыва газового баллона в многоэтажке погибли подросток и пенсионерка.

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