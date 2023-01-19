Подвал дома, в котором проводились несанкционированные работы. Фото: СКР по Челябинской области

Следственный комитет проверит инцидент со взрывом в строящемся доме Миассе. По их информации, ЧП случилось, когда рабочие подключали газовое оборудования для отопления. Все происходило в подвале дома. Работы велись несанкционированно.

— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, взрыв в двухэтажном строящемся доме по улице Гвардейской случился 19 января в 11:30. После этого трое мужчин получили ожоги, двое пострадавших находятся в реанимации, одного перевели в отделение травматологии. В настоящее время решается вопрос о транспортировке их в ожоговый центр Челябинска. Для этого готовы задействовать санавиацию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru