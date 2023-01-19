Госпитализированы три человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Миассе произошел взрыв газа в доме. Информацию подтвердили в МЧС.

— Произошел хлопок без последующего горения. Трое пострадавших доставлены в больницу, — прокомментировали КП-Челябинск в МЧС.

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ЧП произошло в строящемся доме в частном секторе по улице Гвардейской около 11:30.

— Предварительно, хлопок произошел из-за нарушения правил эксплуатации газовых приборов (тепловая пушка). Три человека, с ожогами различных частей тела госпитализированы в ГБ №2 Миасса. Целостность конструкций строящего дома не нарушена, — уточнили в МЧС.

Стало известно о состоянии пострадавших. Решается вопрос о привлечении санавиации.

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