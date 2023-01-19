На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись два грузовика, есть пострадавший

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области
На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись грузовики Scania и Shacman. Травмы получил водитель второго большегруза. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Авария произошла в 20:10 на 1565 км автодороги. По предварительным данным, 34-летний водитель Shacman не выдержал безопасную дистанцию и врезался в остановившийся впереди грузовик Scania, которым управлял 32-летний мужчина.
Прибывшие на место сотрудники ДПС организовали на участке реверсивное движение. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
Фото: управление ГИБДД по Челябинской области
Фото: управление ГИБДД по Челябинской области
Накануне на трассе М-5 в лобовую столкнулись грузовик КАМАЗ и KIA Spectra. Легковушка после ДТП оказалась разбита в хлам, ее водитель не пострадал и отделался легким испугом.
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