Главам челябинских городов поручили разъяснить жителям выплаты новых пособий

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам районов разъяснить челябинцам принцип выплат единого социального пособия для детей и беременных женщин. Об это рассказали в пресс-службе правительства региона.

— Губернатор поручил главам провести разъяснительную работу с населением из-за введения единого социального пособия на детей и беременным женщинам. У жителей сейчас возникает много вопросов. Глава региона попросил провести информационную кампанию в муниципалитетах, — объяснили в правительстве.

Так, с 1 января 2023 года в Россиии начал работать единый подход к назначению выплат на несовершеннолетнего ребенка и беременным женщинам. Так, люди будут получать сразу пять мер соцподдержки.

Ранее в Челябинской области проиндексировали региональные пособия для родителей, воспитывающих детей с редкими заболеваниями. Сумма ежемесячной выплаты с 1 января 2023 года составляет 5,3 тыс. рублей.

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