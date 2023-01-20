В Челябинской области ищут перевозчика, который свяжет Челябинск с пригородом

Победитель торгов будет развозить пассажиров до 2025 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области ищут перевозчика на маршрут 136К, который связывает Челябинск с поселком Западный в Сосновском районе. Согласно сайту госзакупок, на эти цели выделят 376 млн рублей.

— Победитель торгов должен выполнить работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуниципальному маршруту № 136К «Поселок Западный (микрорайон ‚Белый хутор‘) — город Челябинск (Железнодорожный вокзал)», — указано в документации.

Контракт рассчитан на несколько лет — его действие прекратится в декабре 2025 года. Таким образом, сумма также будет выплачиваться по частям.

Ранее стало известно, что в Челябинске к апрелю 2023 года 40 автобусов оборудуют интеллектуальной системой мониторинга. Специальные датчики в общественном транспорте станут подсчитывать пассажиров.

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