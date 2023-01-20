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НовостиПроисшествия20 января 2023 6:55

В Челябинске иномарка сбила двух человек на перекрестке

Пострадали мужчина и женщина
Елена КОЛЧИНА
Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске сразу два пешехода попали под колеса. ДТП случилось утром 20 января на пересечении улиц Братьев Кашириных и Краснознаменной.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, 25-летний водитель Kia разворачивался на светофоре, и сбил 33-летнего мужчину и 63-летнюю женщину.

— Пострадали оба пешехода, на место ДТП вызвана бригада скорой медицинской помощи, — уточнили в Госавтоинспекции.

Напомним, на трассе М-5 в Челябинской области столкнулись два грузовика, пострадал водитель одной из машин.

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