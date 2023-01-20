Из челябинского аэропорта запустят рейсы в Самару, Тюмень и Уфу

Новые авиарейсы появятся в феврале 2023 года Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске в феврале откроют три новых прямых авиарейса. Горожане смогут улететь в Уфу, Самару и Тюмень.

Как сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта, полеты будет выполнять авиакомпания UTair. Все три рейса включили в список субсидируемых, деньги на них выделяют из федерального и областного бюджетов.

В Уфу среднемагистральные самолеты ATR 72 станут отправляться дважды в неделю, по средам и пятницам. Первый рейс намечен на 1 февраля. В пути пассажиры проведут час и 20 минут.

В Самару и Тюмень самолеты впервые полетят 11 февраля. Рейсы в оба города будут повторять раз в недели, по субботам.

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