Челябинскому экс-губернатору не удалось оспорить арест своего имущества почти на 1 млрд рублей

Борис Дубровский Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский не смог освободить от ареста свое имущество стоимостью 930 млн рублей. Требования экс-главы региона отклонил Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд. Данные об этом опубликованы в картотеке судебных дел.

Апелляционный суд изучил доводы Бориса Дубровского, но не нашел среди них достаточной причины для отмены ареста. У бывшего главы региона остается возможность подать новую апелляцию.

Напомним, в октябре прошлого года Арбитражный суд Челябинской области арестовал имущество Бориса Дубровского на 930 млн рублей. Под арест попали собственность, но не денежные средства. Все сделки с имуществом суд заблокировал в качестве обеспечительной меры в процедуре банкротства ПО «Монтажник». Борис Дубровский несет по обязательствам фирмы субсидиарную ответственность. Взыскать долги «Монтажника» вместе с конкурсным управляющим пытаются шесть кредиторов компании.

ПО «Монтажник» в Челябинске занималось строительством конгресс-холла «Крылья» к саммитам ШОС и БРИКС. Хорошо заметные с набережной в центре города бетонные дуги — часть конструкции конгресс-холла. Амбициозный проект здания над рекой Миасс финансировали из областного бюджета. Строительство не завершено до сих пор.

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