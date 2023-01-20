Не обкатка, а перемещение: «Синара» прокомментировала видео с новым троллейбусом на ЧТПЗ

Производство на ЧТПЗ пока не запущено. Троллейбус сделали на «СТМ-Энергорешения» в Санкт-Петербурге. Фото: ПУЛ74

В холдинге «Синара-Транспортные машины» прокомментировали видео с новым, футуристичным троллейбусом, которое накануне появилось в Сети. Транспортное средство может ездить без пантографа и, судя по всему, работает за счет аккумулятора. Авторы видео заявили, что это первый троллейбус трубопрокатного завода.

— Троллейбус «Синара». Ни фига, у нас троллейбусы выпускают! — удивились авторы видео.

Пользователи предложили, что это обкатка нового транспорта.

В компании «Синара-Транспортные машины» (СТМ) официально заявили: это не обкатка, а просто перемещение по территории завода.

— Этот троллейбус произведен на производственных мощностях предприятия «СТМ-Энергорешения». На видео запечатлено перемещение головного образца троллейбуса «СИНАРА-6254» по территории ЧТПЗ, где холдингом СТМ ведется подготовка к запуску цеха по производству колесного городского общественного транспорта. Выпуск аналогичных троллейбусов будет организован на площадке завода, — сообщили в пресс-службе СТМ.

Подготовка к запуску нового производства находится в финальной стадии, планируется, что цех начнет работу в первом квартале этого года.

Напомним, троллейбус был представлен на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда сообщали, что он создан на производственных мощностях предприятия «СТМ-Энергорешения», располагающегося в Санкт-Петербурге. На той же площадке до конца года планируется произвести установочную партию троллейбусов из 20 единиц.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru