В Челябинске завели уголовное дело на водителя маршрутки, который сбил пенсионерку на переходе

Машина также протаранила ограждение. Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске следователи завели уголовное дело на 36-летнего водителя ПАЗа, который сбил 76-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе в Ленинском районе. Женщина скончалась на месте, а мужчину отправили в СИЗО.

– Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Также в отношении мужчины, который управлял неисправной машиной, составили 4 административных протокола. Ранее у него уже были «административки». В списке его нарушений превышение скоростного режима.

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