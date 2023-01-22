В Челябинске отправили в СИЗО водителя маршрутки, сбившего насмерть пенсионерку

Водитель маршрутки также протаранил ограждение. Фото: ГИБДД Челябинска

Центральный районный суд Челябинска арестовал 35-летнего водителя маршрутки, который сбил насмерть пенсионерку на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— По ходатайству следователя УМВД России по г. Челябинску Центральным районным судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 марта, — прокомментировали в ведомстве.

По данным региональной прокуратуры, водитель маршрутки является гражданином зарубежного государства и официально нигде не трудоустроен. При избрании меры пресечения суд руководствовался тем, что он может скрыться от органов следствия.

Напомним, авария произошла 20 января на улице Новороссийской. Водитель маршрутки сбил 75-летнюю женщину, когда она переходила дорогу по «зебре». Пенсионерка скончалась на месте ДТП.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru