В магазинах Челябинска начали продавать китайскую Coca-Cola

Фото: «ФедералПресс»

В Челябинск через параллельный импорт продолжают поступать товары ушедших из страны зарубежных компаний. В одном из супермаркетов города заметили Coca-Cola китайского производства. Одна банка 0,3 л продается за 97 рублей. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

На прилавках встречается также Coca-Cola из Узбекистана – бутылка 0,5 л продается за 129 рублей. Однако самый большой привоз этого напитка, судя по всему, был из Польши. Coca-Cola и Coca Zero оттуда размещены на отдельном прилавке. Банку объемом 0,33 л продают за 99 рублей.

Кроме того, в магазине можно даже найти Coca-Cola в стеклянных бутылках из Великобритании. Однако из этой страны газировка выходит по цене самой дорогой. За баночку в 200 мл придется отдать 199 рублей.

Ранее в челябинских магазинах заметили иранскую колу. Одну баночку напитка продают за 90 рублей.

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