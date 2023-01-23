В закрытом городе Челябинской области сфотографировали горностая

Фото: Подслушано Снежинск / ВКонтакте

Жители Снежинска заметили в местном лесу белого горностая. Как пишет издание hornews.com, снимки зверька уже появились в социальных сетях.

— Вот такие зверьки водятся у нас в лесу на Раскурихе. Кто знает, кто этот красавец? — цитирует издание авторов поста в группе «Подслушано в Снежинске» во ВКонтакте.

О том, что это горностай пользователю подсказали местные охотники в комментариях. Изначально многие не догадывались как выглядит этот зверек и предполагали, что это куница или ласка.

Кстати, ранее стало известно, что в челябинском национальном парке «Зигальга» проведут учет животных. Как рассказали в пресс-службе нацпарка, на пересчет всех зверей сотрудникам потребуется около двух месяцев.

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