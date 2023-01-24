Радио «Интерволна» слепила музыкального снеговика на традиционном флешмобе снеговиков в Челябинске

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

21 января в парке им. Гагарина прошел финал ежегодной благотворительной акции «Снеговики-добряки», где все участники представили своих снежных и альтернативных снеговиков.

Фото: "Интерволна"

«Интерволна», как участник акции, создала снеговика, который полностью олицетворял творческий дух радиостанции. Милый музыкальный снеговик получился в полный человеческий рост, в фирменной толстовке, с микрофоном, наушниками и магнитолой.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Над созданием снежного чуда трудился весь коллектив, в том числе и ведущие утреннего шоу «Полный подъем» - Андрей Чижов и Диана Черных.

«Интерволна» участвовала в акции впервые и стала снеговиком-добряком для талантливой девочки Тани. В прямом эфире ведущие подарили ей шестиструнную акустическую гитару, о которой девочка давно мечтала.