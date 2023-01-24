В Челябинске мужчина погиб, упав со скалы на Изумрудном карьере

Карьер окружают высокие скалы. Фото: минэкологии Челябинской области

В Челябинске 41-летний мужчина погиб на Изумрудном карьере. Он разбился насмерть при падении со скалы.

Как рассказали в городском управлении безопасности, неподвижное тело мужчины днем 23 января заметил случайный прохожий. Очевидец вызвал врачей и спасателей, но помочь упавшему уже было нельзя. Обстоятельства, приведшие к смерти челябинца, сейчас пытаются выяснить.

Добавим, Изумрудный карьер — излюбленное место отдыха горожан. Жители Челябинска приезжают туда, несмотря на все растущее количество трагических случаев. Минувшим летом 14-летний школьник разбил голову, сорвавшись со скалы у карьера. На следующий день в карьере утонула 17-летняя девушка. После этого прокуратура посоветовала мэрии Челябинска поработать над обеспечением безопасности на водоеме.

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