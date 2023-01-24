Компанию челябинского олигарха из списка Forbes оштрафовали на 300 тысяч рублей

В 2021 году Константин Струков заработал 5 млрд рублей Фото: Андрей АБРАМОВ

«Южуралзолото» не исполняло условия лицензий на право пользования недрами и нарушало сроки выполнения геологоразведочных и добычных работ. К таким выводам пришла природоохранная прокуратура после проверки компании олигарха и депутата Заксобрания Челябинской области Константина Струкова.

— Кроме того, АО «Южуралзолото Группа Компаний» на Березняковском месторождении не выполняет в полном объеме производственный экологический контроль на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

За пользование недрами без лицензии (ч.2 ст. 7.3 КоАП РФ) юрлицо оштрафовали на 300 тыс. рублей.

Напомним, в 2021 году Константин Струков занял первое место в списке Forbes среди самых богатых госслужащих и депутатов. Издание назвало суммарный доход семьи Струковых — 8 млрд 627,49 млн рублей, что почти равно его личному доходу — 8 млрд 627,3 млн рублей.

Согласно декларациям о доходах, по итогам 2021 года Константин Струков стал самым состоятельным народным избранником, заработав 5 млрд рублей. В собственности у него значились три земельных участка, жилой дом и три объекта незавершенного строительства. Вся эта недвижимость находится в России. Из транспортных средств у Струкова ничего не задекларировано.

Нашли нарушения и на других золотодобывающих предприятиях Челябинской области. ООО «Ингул» не поставил на госучет объекты негативного воздействия на окружающую среду. ООО «Миасский прииск» не согласовал работу по регулированию выбросов при НМУ. За это фирмы привлекли к административной ответственности.

— Руководителям предприятий внесены представления об устранении нарушений, по результатам их рассмотрения предприятиями приняты меры к устранению нарушений закона, — уточнила Наталья Мамаева. — 8 виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

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