«Золотой король» из Челябинска обогнал Рамзана Кадырова в рейтинге Forbes

Константин Струков уже не первый раз попадает в рейтинги издания Фото: Андрей АБРАМОВ

Депутат заксобрания Челябинской области, президент УК «Южуралзолото» Константин Струков занял первое место в списке Forbes среди самых богатых госслужащих и депутатов.

Издание изучило декларации чиновников и составило рейтинг по размеру семейного дохода. Львиная доля участников рейтинга — депутаты, получающие доход от предпринимательства. Те, кто не обнародовал декларации, в список не вошли.

— В 2021 году рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов обновился на треть. Тройка лидеров осталась прежней, хотя ее участники и поменялись местами: на первое место с третьего поднялся президент УК «Южуралзолото» и депутат законодательного собрания Челябинской области Константин Струков, — пишет Forbes.

Суммарный доход семьи Струковых составил 8 млрд 627,49 млн рублей, что почти равно доходу самого госслужащего 8 млрд 627,3 млн рублей.

Рейтинг также пополнился известными политиками. Так, группу руководителей субъектов с рекордными доходами пополнил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Он заработал 381,19 млн рублей, вся семья — 382,78 млн рублей. Оказалась в рейтинге и вице-премьер Татьяна Голикова — благодаря возросшим доходам своего мужа Виктора Христенко, отмечают составители рейтинга. Их семья заработала 310,28 млн, сама Голикова — 40,38 млн.

В Челябинске с именем Константина Струкова связывают скандальный гольф-клуб на Шершнях. Именно он на встрече Союза промышленников и предпринимателей приглашал коллег посмотреть будущую площадку. Однако в ЮГК от комментариев воздержались.

Константин Струков постоянно попадает в различные рейтинги Forbes. Так, в прошлом году он оказался в тройке самых богатых золотодобытчиков.

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