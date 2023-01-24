В Челябинской области установили 58 новых видеокамер на дорогах

С помощью камер хотят снизить количество ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

На дорогах Челябинской области с начала 2023 года установили 58 новых камер фото- и видеофиксации нарушений. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД. Там уточнили, что места для камер выбирали, анализируя статистику аварий за последние два года.

Камеры поставили на наиболее опасных участках федеральных трасс, региональных и муниципальных дорог. Автоматические комплексы для слежения за нарушителями появились не только за городом, но и на оживленных улицах.

— На участках, где работают комплексы автоматической фиксации нарушений, количество дорожно-транспортных происшествий снижается минимум на 25%, — поделились в УГИБДД результатами работы предыдущих камер.

Напомним, в Челябинске расследуют ДТП с маршруткой, в котором погибла пенсионерка. Уже известно, что водителя автобуса привлекали к ответственности за превышение скорости, а сам маршрутный ПАЗ был неисправен.

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