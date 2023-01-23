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НовостиПроисшествия23 января 2023 8:55

Глава СК ждет доклад о расследовании ДТП с маршруткой в Челябинске, в котором погибла пенсионерка

Из-за аварии уже возбудили уголовное дело
Елена КОЛЧИНА
Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин велел возбудить уголовное дело после ДТП с маршруткой в Челябинске. Под колесами автобуса ПАЗ погибла пенсионерка.

— Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Челябинской области Петру Решетникову возбудить представить доклад о ходе и результатах расследования — уточнили в пресс-службе СК.

Уголовное дело возбудили еще два дня назад. Сбивший женщину водитель маршрутки сейчас находится в СИЗО. Он иностранец и работал нелегально: официально 25-летний мужчина не трудоустроен. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за нарушения, в том числе за превышение скорости.

Напомним, ДТП случилось 20 января на улице Новороссийской в Ленинском районе Челябинска. ПАЗ сбил 73-летнюю женщину на пешеходном переходе. Пострадавшая умерла на месте аварии.

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