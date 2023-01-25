Боевые роботы, созданные в Магнитогорске, будут участвовать в боях на Донбассе

Фото: пресс-служба Роскосмоса

Разведовательно-ударные машины «Маркер», которые разработаны магнитогорской компанией «Андроидная техника», отправят участвовать в военных действиях в феврале. Об этом рассказал экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

— Надо иметь в виду, что машина имеет подвесной дрон внутри, хорошее вооружение, которая имеет техническое зрение, возможность ориентации на местности, выходить на точку, которую указывает оператор, умеет самостоятельно выстраивать маршрут, — пишет Рогозин в telegram-канале.

Как уточнил Рогозин, в боевых действиях будут участвовать три таких машины. Управлять ими будут группа боевых операторов совместно с гражданскими инженерами.

Ранее эти машины уже доставили на Донбасс для тестирования. Кроме того, «Маркеры» уже проявили себя на космодроме «Восточный», где их ставили на охрану периметра.

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