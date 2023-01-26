В челябинском Минэкологии разъяснили назначение желтых контейнеров на мусорных площадках

Фото: ЦКС

В конце прошлого года на контейнерных площадках Челябинска, Копейска и других городов региона появились желтые и зеленые баки, которые необходимы для раздельного сбора ТКО. Однако многие южноуральцы о новых правилах не знают и бросают мусор в баки как попало.

В министерстве экологии Челябинской области напоминают, что в контейнерах желтого цвета необходимо оставлять пластик, макулатуру, металл и стекло. В зеленые баки следует выбрасывать все остальное.

Напомним, в новогодние каникулы с территорий муниципальных образований, входящих в состав Челябинского кластера, было вывезено 11,1 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. Это на 3 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период декабря 2022 года, когда с контейнерных площадок муниципалитетов вывезли 8,1 тысяч тонн бытовых отходов.

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