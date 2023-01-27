В Челябинской области стало вдвое меньше проблемных домов

Проблемными сейчас считаются 23 недостроя Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области за год в два раза снизилось количество проблемных домов, в возведение которых вложили деньги дольщики. Об этом сообщили в региональной Контрольно-счетной палате.

Если в начале 2022 года в регионе насчитывалось 59 недостроев, то в конце осталось только 27. За январь 2023 года удалось сдать еще четыре дома для обманутых участников долевого строительства.

— Отметим, что в нашем регионе показатели снижения проблемных объектов и граждан, чьи права еще не восстановлены лучше среднероссийских, — уточнили в КСП.

Недостроенных домов на Южном Урале стало меньше на 54%, а в среднем по России — на 52% меньше. Количество обманутых дольщиков в Челябинской области сократилось на 44% за год, а в целом по России снизилось на 31%.

Напомним, в региональной прокуратуре подсчитали, что на начало 2023 года квартир дожидаются 1,7 тыс. обманутых дольщиков.

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