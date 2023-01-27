45% уже это делают: Алексей Текслер поинтересовался мнением жителей по раздельному сбору отходов

Фото: пресс-служба администрации Челябинска.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер попросил жителей высказать свое мнение о раздельном сборе отходов. Для этого глава региона провел опрос в историях на свой странице «ВКонтакте».

— Недавно во дворах Челябинска появились разноцветные контейнеры для раздельного сбора отходов. Они предназначены для сбора пластика, стекла, металла и макулатуры. Есть ли такие в вашем муниципалитете? — спрашивает Алексей Текслер.

Пока в историях губернатора проголосовали около 500 человек. 43% утверждают, что такие контейнеры в их дворе уже есть, 29% — что нет. 19% ответили, что их недостаточно, а 9% впервые слышат о таких.

Также Алексей Текслер поинтересовался, готовы ли жители Челябинской области к раздельному сбору отходов. 45% сообщили, что уже сдают что-то отдельно, 34% откладывали бы из общего мусора стекло и пластик, но нет контейнеров, 15% пока не определились, а 6% и вовсе не готовы к экологичному поведению.

Яркие желтые контейнеры появились в Челябинске в конце 2022 года. Не смотря на надписи и разъяснения минэкологии, некоторые жители продолжают скидывать в них все подряд.

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