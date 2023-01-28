В Челябинске откроется дилерский центр «Москвича»

Фото: Завод «Москвич» / Telegram

Завод «Москвич» откроет дилерский центр в Челябинске. Как рассказали представители бренда в социальных сетях, первые машины поставят уже в феврале.

— Отгрузки автомобилей начнутся в феврале. Теперь дилерская сеть «Москвич» представлена 52 точками продаж и обслуживания в 23 региональных центрах. Интерес к модельному ряду «Москвич» растет, поэтому география присутствия марки на первом этапе расширится, — рассказали в пресс-службе компании.

Сейчас основной моделью завода является кроссовер «Москвич 3». В официальных дилерских центрах его можно будет купить почти за два миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в Челябинске в выходные закроют движение троллейбусов по участку Свердловского проспекта. Изменения коснутся маршрутов № 7 и № 12.

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