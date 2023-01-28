Ночью в Челябинске уборкой снега занимались 245 машин

Подрядчики занимались очисткой снега и его вывозом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этой ночью, 28 января, в Челябинске активно работали подрядчики по уборке снега. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета дорожного хозяйства.

— Этой ночью улицы Челябинска убирали 245 единиц техники и 129 дорожных рабочих, — уточнили в ведомстве мэрии.

Как уточнили в комитете, подрядчики занимались очисткой дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и его вывозом.

Ранее стало известно, что завод «Москвич» откроет дилерский центр в Челябинске. Как рассказали представители бренда в социальных сетях, первые машины поставят уже в феврале.

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