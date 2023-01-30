Стало плохо во время похода: из нацпарка в Челябинской области эвакуировали 12-летнего мальчика

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области
В Челябинской области спасателям пришлось выручать ребенка, которому внезапно стало плохо во время экскурсии по горам.
12-летний мальчик вместе с родителями приехал в национальный парк «Таганай». Посреди пешего туристического маршрута у ребенка сильно заболел живот, накатили слабость и тошнота.
Прогулку на природе пришлось срочно заканчивать. Встревоженные родители вызвали спасателей, а те на снегоходах быстро добрались до туристов.
Мальчика вместе с матерью эвакуировали с горного склона и передали врачам скорой помощи.
Ранее на Таганае спасли двух подростков, не справившихся со сложным горным маршрутом.
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