Метротрам не добавит Челябинску шума

Челябинский метротрам должен стать бесшумным и не потревожить жителей. Фото: пресс-служба правительства.

Наземная часть метротрама в Челябинска пройдет по Ленинскому району. Принято решение расширить мост над железной дорогой, а также пристроить к нему дополнительную эстакаду, по которой трамваи будут заезжать со стороны вокзала. Остановка же разместиться на улице Дзержинского.

Появление трамвайных путей в Ленинском районе вызвало восторг у тех, кто каждый день добирается до центра, и опасения у жителей домов, которые боятся трамвайного шума, а также сокращения тротуаров. Губернатор Алексей Текслер в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95.3 FM) развеял эти догадки.

— В плане предусмотрено продолжение наземного трамвая через путепровод и соединение с действующей трамвайной сетью Ленинского района, — сообщил Алексей Текслер. — Улица Дзержинского достаточно широкая, и проектные решения, которые делаются, учитывают нормы. У нас город трамвайный и совершенно точно — хуже не будет. Если правильно уложить рельсы, выпустить на линию новые составы, движение получается практически бесшумное. И при этом появится возможность добираться из Ленинского района в центр города за гораздо меньшее время, чем сейчас.

Также губернатор сообщил, что сейчас разрабатываются специальные метротрамвайные вагоны. Вероятнее всего, их будет производить УКВЗ в Усть-Катаве.

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