В конкурсе грантов губернатора победил проект по мастер-классам по изготовлению тактильных книг

Фото: предоставлено участниками гранта

В конце прошлой недели были подведены итоги второго конкурса на предоставление грантов губернатора Челябинской области для физических лиц. Всего на конкурс было подано 624 заявки. 93 проекта физических лиц получили поддержку. Среди них - проект «Мягкое чтение: мастер-классы по изготовлению тактильных рукодельных книг». Авторы – представители кафедры БИД и сотрудники Челябинская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих детей.

Участию в конкурсе грантов предшествовала длительная работа – представитель Челябинской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих детей – Галина Александровна Членова уже проводила ряд мастер-классов, на которых делилась технологией и ключевыми принципами изготовления тактильных рукодельных книг. Ведь этот достаточно сложный процесс строится исходя из особенностей мировосприятия людей с нарушениями зрения.

Осенью 2022 года Галина Александровна совместно с кафедрой БИД провела мастер-класс по изготовлению тактильных рукодельных книг на площадке Челябинского государственного института культуры в рамках «Молодежной научно-практической конференции». Мастер-класс был очень высоко оценен и студентами и представителями вуза. После подведения итогов мастер-класса было принято решение продолжить работу в этом направлении и создать условия для более масштабной реализации проекта и обеспечения фондов модельных библиотек уникальными изданиями для слепых и слабовидящих детей.

Фото: предоставлено участниками гранта

Актуальность проекта объясняется изменениями, происходящими в обществе, когда много делается для формирования инклюзивного образования и создания инклюзивной среды. Ежегодно растет количество инклюзивных мероприятий в сфере образования и культуры, окружающая среда становится все более доступной для комфортного проживания. Особые сложности в жизни и ориентации в окружающей среде, в социализации испытывают дети с ограниченными возможностями здоровья. Особое значение для повышения качества проведения инклюзивных мероприятий, особенно в работе с незрячими и слабовидящими детьми имеют учебные пособия, технологии и средства. Тактильные рукодельные книги – первые помощники при знакомстве незрячих детей с миром. Работа с этим видом учебных пособий позволяет детям правильно формировать образ окружающего мира. В модельных библиотеках существуют особые требования к наполнению и работе с фондом, все фонды библиотек являются общедоступными, особое внимание сегодня уделяется включению в фонд литературы, пользующейся спросом у разных целевых групп читателей. Модельные библиотеки области не имеют своих фондов книг, предназначенных для слепых и слабовидящих детей, хотя эта целевая группа также является читателями библиотеки.

Согласно анализу анкет, которые рассылались библиотекарям Челябинской области (2021 год), существует потребность наличия в фондах библиотек таких книг (Мониторинг доступности доступен на сайте ЧОСБС).

Однако на сегодняшний день фонды таких книг очень малочисленны – в муниципальных библиотеках Челябинской области таких книг нет. Поэтому перед библиотекарями встает задача поиска новых стратегий актуализации образовательного процесса для слепых и слабовидящих детей, учитывая ограниченные ресурсы таких библиотек.

Фото: предоставлено участниками гранта

Учитывая важность наметившейся тенденции и острую нехватку «особых» книг участники проекта Г.А. Членова, Н. М. Запекина, декан факультета документальных коммуникаций и туризма, и О. Н. Зайкова, зав. кафедрой БИД решили реализовать проект, который бы включал проведение выездных обучающих мастер-классов для сотрудников модельных библиотек, волонтеров-библиотекарей, логопедов, дефектологов с целью изготовления тактильных рукодельных книг для организации инклюзивных мероприятий в Челябинской области; создание методических рекомендаций по изготовлению книг (ведь такие книги создаются только вручную и имеют особую технологию и принципы изготовления), а также проведение итогового мероприятия с подведением итогов презентацией новых уникальных книг.

Помимо мастер-классов в рамках проекта планируется подготовить издания, в помощь специалистам, где будет подробно описана технология изготовления тактильных рукодельных книг, чтобы избежать ошибок в их создании. Ведь главная задача книги – помощь ребенку правильно сформировать образа окружающего его мира в условиях дефицита визуальной информации!

Партнерами проекта уже выступили:

- Челябинская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих детей ;

- Специальная коррекционная общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья нарушения зрения № 127;

- Автономная некоммерческая организация по поддержке и содействию семьи, материнства и детства «Союз родителей»;

- Издательский дом «Комсомольская правда»;

- Челябинский государственный институт культуры;

- Министерство культуры Челябинской области.

К работе в проекте планируется привлечение значительного числа волонтеров и участников. Волонтеры – участники мастер-классов будут сами в дальнейшем принимать участие в их проведении. Особое внимание при поиске волонтеров проекта будет уделено людям с нарушениями зрения, которые поделятся своими впечатлениями об особенностях и ограничениях в восприятии окружающего мира. Активным волонтером проекта станет аспирант второго года обучения кафедры БИД – Людмила Королева. Людмила имеет первую группу инвалидности по зрению, однако это не мешает ей быть активной участницей значительного числа проектов, вести плодотворную научную работу.

Итоговым мероприятием проекта планируется проведение встречи-презентации новых книг для семей, имеющих детей с нарушениями зрения на площадке Челябинского государственного института культуры.

Благодаря реализации проекта мы надеемся актуализировать широкое обсуждение проблем детей с особенностями развития с помощью участников мастер-классов как лидеров мнений.

Проведение мастер-классов в модельных библиотеках области будет способствовать обсуждению проблемы инклюзивного образования в городах, поселках и селах области.

Проект будет способствовать расширению фондов районных библиотек изданиями для слепых и слабовидящих детей.

Кроме того, планируется распространение изданных методических рекомендаций по технологии изготовления тактильных рукодельных книг и обеспечение изданием библиотек Челябинской области.