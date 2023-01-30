Каширинский рынок в Челябинске стал точкой нелегальной торговли

Каширинский рынок продолжает работать, только нелегально. Фото: Ольга ЩАПИНА

В Челябинске началась застройка территории бывшего Каширинского рынка. Вместо торговых ларьков должен появиться жилой микрорайон. Строители уже снесли все объекты и поставили забор, однако это не мешает торговать нелегально. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщила глава Челябинска Наталья Котова. Она обратилась к представителю Управления МВД, чтобы полиция решила вопрос.

— Обратите внимание, у нас на Каширинском рынке торгуют с машин, — сказала Наталья Котова. — Речь идет о комплексном развитии территории. Строители зашли на площадку, может быть, не до конца ее огородили, поэтому имеется возможность машинам подъезжать, и они торгуют продуктами. Чтобы этого не было.

Теперь нелегальных торговцев ждет проверка. На место собираются сотрудники полиции.

— Силами подразделения по соблюдения административного законодательства проведем проверки, — сообщил заместитель начальника УМВД по Челябинску Константин Смолин. — Если будут выявлены нарушения, привлечем к административной ответственности.

Каширинский рынок попал под реновацию в апреле 2021 года. На месте торговых павильонов появятся многоэтажки, школа, детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс. Сам рынок перенесли на территорию бывшего авторынка по Свердловскому тракту.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru