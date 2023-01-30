В Челябинске продолжат благоустройство набережной Миасса и построят пешеходный мост

Благоустроенной территорией в центре ограничиваться не хотят Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске в 2023 году приступят ко второму этапу благоустройства набережной. Об этом заявили в городском управлении архитектуры. По плану, работы растянутся на три года.

Проектировщикам есть где развернуться: в черте города набережная реки Миасс протянулась на 60 километров. Но приводить в порядок сразу такой огромный участок не рискуют. На первом этапе благоустроили прогулочную зону в центре города — между Свердловским проспектом и развязкой на улице Братьев Кашириных.

Теперь возьмутся за более протяженный участок между Свердловским проспектом и улицей Академика Королева. В перспективе набережную надеются продлить и до Шершневского водохранилища. Но работа будет более сложной, чем раньше. Набережную нужно будет не просто отремонтировать, а местами соорудить с нуля.

— Развитие набережной движется на северо-запад, так как это самый густонаселенный район города, где строятся жилые комплексы, а также крупные общественные центры: спортивный город и студенческий кампус, — объяснили в архитектурном управлении.

В теории набережную можно продлить на десятки километров. Схема: Управление архитектуры Челябинска

На дистанции в семь с половиной километров набережная станет возникать по кусочкам. Начать работы одновременно на всем пути от Свердловского проспекта до водохранилища не получится из-за сложностей с правами на землю, планировки и разного состояния берегов. Где-то потребуется проложить ливневку, где-то укрепить берег, чтобы его не подтапливало.

В мэрии пока что утвердили план работ на участке до улицы Академика Королева. Уже известно, что в 2024 году там начнут возводить велопешеходный мост. Сейчас готовят документы по планировке и проектированию берегов и ищут инвесторов, которые помогли бы привести в порядок отдельные участки набережной.

В 2023-2025 годах рассчитывают осуществить также третий этап преображения набережной. Благоустроят участок от улицы Братьев Кашириных до Ленинградского моста.

Напомним, обновленную набережную в центре Челябинска открыли в 2021 году.

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