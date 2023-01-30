В Челябинской области следователи проверят мать-одиночку, чей сын сбежал из дома и пожаловался на истязания

По результатам проверки будет принято процессуальное решение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Следственного комитета проверят 44-летнюю жительницу поселка Береговой, у которой девятилетний сын сбежал из дома и пожаловался на истязания. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, ребенок сбежал из дома вечером и на следующее утро пришел в школу. У него не было ни учебников, ни тетрадей, ни ручек. На это обратил внимание учитель. После расспросов мальчик рассказал о ситуации в семье – его мама напилась и начала агрессивно себя вести. В итоге мальчик убежал ночевать к соседям.

Школа доложила о произошедшем правоохранителям – полицейские пришли домой к матери и обнаружили ее пьяной. Кроме того, в доме были антисанитарные условия. Сейчас мальчик находится в центре помощи детям.

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