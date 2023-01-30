Расположенный на челябинской Кировке гастропаб «Дабл Эль» закрывается и переезжает на новое место

Фото: Дабл Эль - Kitchen & Drinks / Vk.com

Расположенный на челябинской Кировке гастропаб «Дабль Эль» дорабатывает последние дни. В первых числах февраля заведение закроется, после чего начнется переезд в другое место.

На странице заведения в соцсетях говорится, что новая точка откроется по адресу Красная, 71. Помещения по площади будут больше, также есть возможность для установки веранды в период летнего сезона.

— Ориентировочно [откроемся] 15 февраля! Мы будем держать вас в курсе и очень стараться открыть наше обновленное заведение как можно скорее, — говорится в официальном телеграм-канале гастропаба.

Напомним, в августе 2021 года гастропаб «Дабл Эль» выставлялся на продажу за 21,4 млн рублей. Покупателя искали через сайт Avito. Позже владелец заведения Кирилл Шапров от этой идеи отказался.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru