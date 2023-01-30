В Челябинской области снова выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом

Эпидемиологический порог превышен больше, чем на 30 процентов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области снова растет заболеваемость ОРВИ и гриппом среди населения. Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, в среднем эпидемиологический порог превышен на 36 процентов.

— Уровень заболеваемости совокупно по населению в области выше эпидемического порога на 36%, — объясняет замруководителя управления ведоства по Челябинской области Светлана Лучинина.

Так, чаще стали болеть взрослые. Порог их заболеваемости превышен на 52,4 процентов. Меньше всего заболеваемость выросла у детей — 3,2 процента.

Ранее челябинка Галина Катрук смогла подарить своей 38-летней дочери динамический параподиум. Это специальное устройство, которое помогает жить женщине, которая не может сама просто двигаться.

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