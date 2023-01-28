«Не мама, а ангел-хранитель»: челябинке с редким заболеванием подарили необходимое для жизни устройство

Галина заботится об Ольге всю жизнь. Фото: Фонд 2020.
Челябинка Галина Катрук каждый день заботится о своей 38-летней дочери. Женщина не может сама ходить, стоять, сидеть, есть, и просто двигаться. Чтобы выжить, ей нужно специальное устройство – динамический параподиум.
Недавно он у нее сломался. Приобрести самостоятельно дочь и мать его не могли. Все-таки стоимость почти 200 тысяч рублей. В конце декабря 2022 года Галина обратилась в «Фонд 2020» с просьбой о помощи.
На крик о помощи отреагировали. Ирина Текслер прочитала письмо, позвонила Галине и пообещала купить необходимое для жизни устройство.
– Она не просто мама ребенка, а ангел-хранитель, который посвятил всю жизнь своей девочке, – отметила Ирина Текслер после общения с семьей.
Ирина Текслер приехала вручить устройство лично. Фото: Фонд 2020.
Ирина Текслер лично приехала, чтобы вручить женщинам специальное устройство. А сотрудники фонда помогли его собрать.
– Мы с Ириной Текслер очень долго говорили о самом важном. Этому человеку совсем не надо было что-то доказывать и даже объяснять. Впервые правительство Челябинской области говорит с нами на одном языке! – восхищена Галина.
Теперь Ольга сможет заниматься на нем, чтобы исключить кислородное голодание головного мозга.
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