Челябинск вошел в список лидеров по росту цен на вторичку

При этом, цены все равно остались одними из самых низких Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Челябинск вошел в топ-3 российских городов по росту цен на вторичку. Об этом пишет «РБК-Недвижимость» с ссылкой на экспертов «Циан.Аналитика».

— Первое место занимает Махачкала, где средняя цена «квадрата» выросла за год на 33% — до 83,4 тысяч рублей. Второе место у Челябинска (+21,6%, до 69,8 тысяч рублей), третье — у Саратова (+21,5%, до 76,8 тысяч рублей), — пишут эксперты.

Интересно то, что несмотря на такой рост в ценах, в Челябинске все равно одни из самых дешевых квартир в рамках вторичного жилья. Цены ниже только в Оренбурге — там стоимость квадратного метра составила 68 тысяч рублей.

Ранее администрация Челябинска заключила шестой договор на реновацию территории по инициативе собственника. В начале 2024 года на месте строительного рынка «Молоток» на Братьев Кашириных начнут возводить жилой комплекс, торговый центр и подземную парковку.

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