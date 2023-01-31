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НовостиОбщество31 января 2023 2:00

Челябинск вошел в список лидеров по росту цен на вторичку

Столица Южного Урала оказалась на втором месте среди 37 городов
Андрей МОСКВИЧЕВ
При этом, цены все равно остались одними из самых низких

При этом, цены все равно остались одними из самых низких

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Челябинск вошел в топ-3 российских городов по росту цен на вторичку. Об этом пишет «РБК-Недвижимость» с ссылкой на экспертов «Циан.Аналитика».

— Первое место занимает Махачкала, где средняя цена «квадрата» выросла за год на 33% — до 83,4 тысяч рублей. Второе место у Челябинска (+21,6%, до 69,8 тысяч рублей), третье — у Саратова (+21,5%, до 76,8 тысяч рублей), — пишут эксперты.

Интересно то, что несмотря на такой рост в ценах, в Челябинске все равно одни из самых дешевых квартир в рамках вторичного жилья. Цены ниже только в Оренбурге — там стоимость квадратного метра составила 68 тысяч рублей.

Ранее администрация Челябинска заключила шестой договор на реновацию территории по инициативе собственника. В начале 2024 года на месте строительного рынка «Молоток» на Братьев Кашириных начнут возводить жилой комплекс, торговый центр и подземную парковку.

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