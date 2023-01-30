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НовостиОбщество30 января 2023 7:33

Новый жилой комплекс в Челябинске появится на месте строительного рынка на Братьев Кашириных

Администрация Челябинская заключила договор на застройку территории рынка на северо-западе
Ольга ЩАПИНА
Фото: google.ru/maps

Фото: google.ru/maps

Администрация Челябинска заключила шестой договор на реновацию территории по инициативе собственника. В начале 2024 года на месте строительного рынка «Молоток» на Братьев Кашириных начнут возводить жилой комплекс, торговый центр и подземную парковку. Об этом на аппаратном совещании рассказала вице-мэр по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

— Договор был заключен 24 января, — сообщила Надежда Рыльская. — Это территория в границах Братьев Кашириных, Краснознаменная, Косарева и Партизанская в Калининском районе Челябинска. За 5 лет предполагается построить 40 тысяч кв метров жилья и один многоквартирный дом с поземным паркингом и торговым комплексом.

Строительство будет вести собственник территории — ООО «Техника». Также с начала 2023 года администрация уже заключила договор на застройку территории бывшего профилактория на улице Лесопарковой. 50 тысяч квадратных метров жилья и детский сад в Центральном районе также возведет правообладатель — ООО «Солнечное».

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