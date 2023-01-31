В Челябинской области спасли лесоруба, которого придавило упавшим деревом

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области из леса эвакуировали рабочего, на которого упало дерево.

40-летний житель Карабаша пострадал на площадке лесозаготовки в 20 километрах от Кыштыма. Левую ногу рабочего раздробило тяжелым березовым стволом. Пострадавший остался лежать под свалившимся на него деревом.

Напарник мужчины вызвал скорую помощь, но добраться до места ЧП врачи не смоли. Лесоруб подвез их через чащу на своей машине, а затем довел до места происшествия. Медики оказали первую помощь пострадавшему и дали обезболивающее, но вытащить мужчину из-под дерева не могли. На помощь пришли спасатели.

— На спинальном щите раненого эвакуировали через лесоповал к дежурному автомобилю, на УАЗе транспортировали к автодороге, где передали в карету скорой помощи, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе. С многочисленными переломами голени лесоруба увезли в больницу.

Ранее в Челябинской области спасатели эвакуировали 12-летнего мальчика, которому стало плохо во время похода по горам.

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