Снова под сотню новых пациентов за день: в Челябинской области растет заболеваемость коронавирусом

Сейчас болеют 852 жителя Челябинской области Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 97 новых случаев коронавируса. Это максимум с середины декабря и на 9 больше, чем днем ранее. Среди новых заболевших сразу 14 школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения к 31 января, лечиться от Covid-19 продолжают 852 южноуральца. За сутки от коронавируса умер один пациент.

За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали уже у 397 905 жителей Челябинской области.

Между тем в регионе не прекращается эпидемия гриппа и других ОРВИ. Среди взрослых эпидпорог превышен на 52%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru