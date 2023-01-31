Снова под сотню новых пациентов за день: в Челябинской области растет заболеваемость коронавирусом

Сейчас болеют 852 жителя Челябинской области
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последний день в Челябинской области зарегистрировали 97 новых случаев коронавируса. Это максимум с середины декабря и на 9 больше, чем днем ранее. Среди новых заболевших сразу 14 школьников.
По данным регионального министерства здравоохранения к 31 января, лечиться от Covid-19 продолжают 852 южноуральца. За сутки от коронавируса умер один пациент.
За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали уже у 397 905 жителей Челябинской области.
Между тем в регионе не прекращается эпидемия гриппа и других ОРВИ. Среди взрослых эпидпорог превышен на 52%.
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