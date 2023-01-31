Следить за расходами бюджета в Миассе будет областная Контрольно-счетная палата

В Миассе раньше была собственная контрольно-счетная палата, но ее ликвидировали
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Контрольно-счетная палата Челябинской области начнет следить за средствами в бюджете Миасса. Полномочия по внешнему финансовому контролю передали ведомству члены миасского Собрания депутатов. Они же минувшей осенью расформировали собственную городскую счетную палату.
В КСП Челябинской области пояснили, что российское законодательство позволяет передавать функцию контроля за казной, а решение миасских депутатов поддержал губернатор Алексей Текслер.
Напомним, проект бюджета на 2023 год в Миассе приняли лишь со второй попытки. Пришлось внести изменения из-за связанных с мобилизацией расходов, финансирования социальных выплат и образовательных программ.
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