В Миассе со второй попытки приняли проект бюджета на 2023 год

Бюджет города был принят со второй попытки. Фото: Собрание депутатов Миасского городского округа / Vk.com

Депутаты горсобрания Миасса на пленарном заседании в пятницу, 23 декабря, приняли бюджет города на 2023 год. Однако добиться всеобщего согласия удалось только со второго раза – в ходе предыдущих обсуждений периодически высказывались замечания от разных участников. В итоге было принято решение увеличить доходную и расходную часть на 5 млн рублей. Средства пойдут на возмещение расходов по мобилизации, финансирование образовательных программ и социальные выплаты.

После внесения правок в главный финансовый документ доходы Миасса в следующем году составят порядка 6,4 млрд рублей, расходы - 6,3 млрд рублей. Дефицит в размере 85 млн рублей собираются покрыть за счет остатков на начало года.

Кроме того, на прошедшем пленарном заседании одобрили передачу движимого имущества из государственной в муниципальную собственность, утвердили новые цены на проезд в общественном транспорте и расходные обязательства по управлению соцзащиты, продлили полномочия исполняющего обязанности председателя Контрольно-счетной палаты.

Ранее в Магнитогорске приняли бюджет города на 2023 год. Власти решили делать упор на социальную сферу. Однако в ближайшие несколько лет расходы будут превышать доходы.

В Челябинске объем доходов в следующем году по прогнозам чиновников составит 46,1 млрд рублей, расходы - 46,6 млрд рублей. Таким образом, дефицит составит 453,9 млн рублей.

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