В Челябинской области до конца 2023 года установят 8 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов

Фото: Минэкологии Челябинской области

В Челябинской области на сегодня установлены 5,5 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора. До конца 2023 года их количество увеличат до 8 тысяч. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на координационном совете по экологии. Помимо Челябинска специальные баки поставили в Южноуральске, Снежинске Кыштыме, Озерске, Сосновском районе, Кыштыме и других городах.

— Стоит задача в течение 2 лет закрыть 100% по сортировке мусора, — сказал Алексей Текслер. — Запрос о раздельном сборе мусора очевиден.

В качестве примера глава региона огласил результаты опроса, который он провёл в своей соцсети. 80% из опрошенных готовы разделять отходы или уже делают это. Больше всего заинтересованы жители

Челябинска, Миасса, Сосновского района, Златоуста и Магнитогорска.

Накануне на аппаратном совещании вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов сообщил, что эксперимент проходит успешно, и жители активно используют специальные баки. Однако опустошать их не всегда успевают.

— Центр коммунального центра сейчас корректирует графики вывоза таких контейнеров, — рассказал Александр Астахов. — В феврале дополнительно приобретут еще один мусоровоз к уже имеющимся. Он будет вывозить только такие контейнеры.

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