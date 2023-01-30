В Челябинске установили 1700 баков для раздельного сбора отходов

Желтые контейнеры опустошают только специальные машины. Фото: администрация Челябинска.

В Челябинске для раздельного сбора отходов установили 1700 желтых контейнеров. Об этом на аппаратном совещании доложил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. Он также сообщил, что эксперимент проходит успешно, и жители активно используют специальные баки. Однако опустошать их не всегда успевают.

— Центр коммунального центра сейчас корректирует графики вывоза таких контейнеров, — рассказал Александр Астахов. — В феврале дополнительно приобретут еще один мусоровоз к уже имеющимся. Он будет вывозить только такие контейнеры.

Новые баки появились на контейнерных площадках города в начале 2023 года. В желтые баки можно выбрасывать не только пластик, но и макулатуру, стекло и металл. В перспективе такие баки должны появится на 2 000 площадках.

Чтобы оценить эффективность эксперимента, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел у себя в социальной сети опрос, готовы ли люди разделять отходы. Почти 80% ответили, что уже желают это или готовы использовать специальные контейнеры, если такие появятся.

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