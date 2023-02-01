В Челябинской области за месяц четыре ребенка покончили с собой

Во многих случаях детей доводит до отчаяния отсутствие доверительных отношений с родителями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области с начала 2023 года четыре ребенка совершили суицид. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

За прошлый год дети и подростки на Южном Урале 65 раз пытались свести счеты с жизнью (по крайней мере, столько случаев официально зарегистрировали). К несчастью, смертью закончились 17 попыток — это меньше, чем в предыдущем году, когда с жизнью покончили 22 ребенка.

По словам Ирины Гехт, каждый трагический случай тщательно анализируют. В результате удалось определить главные факторы, доводящие детей до суицида.

Во-первых, это нарушенные взаимоотношения между родителями и детьми, в том числе ситуации, когда сыновья и дочери не выдерживают завышенных требований мам и пап. Во-вторых, к страшным последствиям приводит длительное злоупотребление спиртным в семье. Кроме того, на суицид могут толкнуть особенности развития психоэмоциональной сферы ребенка или органические поражения нервной системы. Часто жизни и здоровье детей оказываются под угрозой из-за несуицидального самоповреждающего поведения, в прошлом году зарегистрировали 21 такой случай.

— В потоке будней родители, учителя и ближайшее окружение ребенка не всегда видят тревожные признаки. На детей наваливается тяжелая ноша ответственности и обязательств перед социумом, — прокомментировала Ирина Гехт. — Давайте будем более внимательными к нашим детям. Чтобы они могли нащупать надежную опору в любой сложной ситуации и почувствовать бережное и уважительное отношение к себе – и в школе, и в семье.

Напомним, в Челябинской области 9-летний школьник сбежал от агрессивной матери к соседям.

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