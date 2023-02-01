Провериться смогу все. Но нужно записаться по телефону Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области можно будет пройти обследование у онкологов без направления терапевта и узких специалистов. Правда, только 2 и 3 февраля в рамках акции «Во имя жизни».

− Онконастороженность наших граждан, к сожалению, находится на низком уровне. А так сможем выявить злокачественное новообразования на ранней стадии, − пояснил главный врач Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины Дмитрий Ростовцев.

Обследования можно будет пройти в онкополиклиниках при больницах:

ГКБ №8 (Челябинск). Прием онколога будет проходить 2 февраля с 10:00 до 15:00. Запись на прием: 243-13-79

ОКБ №3 (Челябинск). Прием онколога состоится 2 февраля с 09:00 до 14:00. Запись на прием: 749-97-41

ГКБ №1 (Челябинск). Первичный прием онколога будет доступен 1 февраля с 10:00 - 17:00. Перерыв: 12:00 до 13:00. Телефон для записи: 700-24-99 (добавочный 1).

ГБ № 1 (Магнитогорск). Прием онколога для жителей Магнитогорска будет доступен 3 февраля с 13:00 до 16:00. Телефон для записи: 951-12-06.

ООД №2 (Магнитогорск). Специалисты примут население для Верхнеуральского, Нагайбакского, Кизильского, Брединского, Чесменского и Агаповоского районов. Прием доступен 3 февраля 08:30-14:30. Телефон для предварительной записи: 923-66-10, 949-66-10.

ГБ №2 (Миасс). Первичный прием онколога будет доступен 2 февраля с 10:00 до 16:00. Запись по телефону: 353-34-38 (с 15:00 до 16:00).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru