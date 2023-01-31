Онкополиклиники оснащены разным оборудованием. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Провериться на онкологию и получить диагноз через 14 дней можно в онкополиклиниках. В Челябинской области работают 12 амбулаторных центров. К 2024 году планируют открыть еще четыре.

− В этих центрах должны быть онкологи: есть норматив − один врач на 25 тысяч населения. И помимо этого вся необходимая диагностическая база: ультразвуковая и эндоскопическая аппаратура, компьютерные томографы, рентгеновские аппараты, маммографы, в некоторых есть МРТ, − рассказал в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95.3 FM) главный врач Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины Дмитрий Ростовцев.

В такие онкополиклиники пациентов отправляют врачи, если у них есть подозрения. Уже там устанавливают или подтверждают диагноз.

Часто такие центры располагаются в крупных больницах, потому что там есть и медики, и оборудование. В Челябинске центры есть на базе онкодиспансера, дорожной больницы, ГКБ №1, ГКБ №8, ОКБ №2 и ОКБ №3. Также поликлиники есть в Магнитогорске и Златоусте.

В 2023-2024 годах откроют онкополиклиники в Троицке, Кыштыми, Аше и в Челябинске – на базе больницы №6.

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