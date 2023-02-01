В Челябинской области восьмилетняя девочка открыла свою пекарню, чтобы помогать парализованной маме

Фото: hornews.com

Восьмилетняя девочка Кристина Машкова из села Серпиевка открыла свою собственную пекарню, где готовит хлеб разных сортов для своих соседей. Как пишет издание hornews.com, так девочка помогает своей семье и в частности маме, у которой парализовало половину тела.

Как рассказал отец девочки Александр, сейчас второклассница выполняет все женские обязанности по дому.

— У нее хорошо получается, мы даже в шоке. Она и сейчас чистит картошку, мясо закипело — снимает пену, посолит, накроет крышкой, — цитирует издание Александра.

Как объяснил Александр, он вместе с женой занимались развитием эко-туризма в поселке, а также организовал локальное производство. Все было хорошо, пока у Любови, так зовут жену, не удалили опухоль в головном мозге. Организм сильно измотала болезнь, из-за чего у женщины отнялась правая сторона тела.

— Жена была моя и левая, и правая рука, мы с ней везде двигались вместе. Она всегда была единственным человеком, на которого я мог положиться, а теперь супруга выбыла из семейного бизнеса. Надеюсь, дети будут подмогой, — говорит Александр.

После этого, в семье начали проходить собрания, где распределялись обязанности по дому. На одном из них Кристина и призналась, что хочет готовить хлеб как мама. И после нескольких удачных попыток, попросила у папы помочь ей организовать пекарню. Теперь у девочки есть свое маленькое помещение для выпечки.

— Ребята прям загорелись, мы правда хотим это реализовать — будем печь хлеб для себя и для местных, — говорит Александр.

Ранее стало известно, что в Челябинске в рамках импортозамещения начали строить завод по созданию промышленных роботов. Планируется, что предприятие выйдет на проектную мощность в первом квартале следующего года.