В Челябинской области назначили двух замруководителей государственного стройнадзора

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
В главном управлении государственного строительного надзора Челябинской области прошли несколько назначений. Согласно документам на официальном портале правовой информации, назначены первый замначальника и замначальника ведомства.
— Назначить Брюханова Алексея Сергеевича первым заместителем начальника управлении государственного строительного надзора Челябинской области. Назначить Власова Алексея Владимировича заместителем начальника, — указано в постановлении.
Документы о назначении подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер 1 февраля 2023 года.
Ранее Алексей Текслер вместе с уполномоченным представителем Президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым в ходе рабочего визита осмотрели социальные объекты в Снежинске. Об этом глава региона написал в своих социальных сетях.
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