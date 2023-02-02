Глава СК Бастрыкин поручил разобраться с ходом расследования убийства 19-летней челябинки

На случай обратили внимание из-за шоу на «Первом канале» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить ход расследования уголовного дела по факту убийства девушки летом 2022 года. Ведомство обратило внимание на случай после выпуска шоу «Мужское / Женское».

— Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Решетникову П.Г. представить доклад о результатах расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — объяснили в СК.

Убийство произошло еще летом 2022 года. Тогда тело 19-летней девушки, укутанное в одеяло, нашли на мусорной площадке. Ее убил отчим, однако мать погибшей никак не мешала убийству, хотя и считает себя невиновной.

— В эфире федерального телеканала сообщалось, что жительница Челябинской области, обвиняемая в совершении убийства группой лиц, не согласна с результатами расследования уголовного дела и сообщает о своей непричастности к совершению преступления, — объяснили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Карталах перед судом предстанет семейная пара, у которой изъяли контрафактный алкоголь на общую сумму более 190 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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