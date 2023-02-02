В минсельхозе прокомментировали резкий рост цен на огурцы в Челябинской области

В прошлом году в Челябинской области вырастили 39,7 тыс. тонн тепличных огурцов и томатов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Челябинцы шокированы резким ростом цен на огурцы - почти 400 рублей за килограмм, а в некоторых магазинах полки с этими овощами и вовсе пустые. В региональном минсельхозе объяснили взлетевший ценник сезонностью и перебоями в поставке овощей из стран Центральной Азии.

— Зимой цены на свежие огурцы повышаются, что связано с особенностями тепличного производства и ростом себестоимости продукции в этот период. На предприятиях усилен тепловой и световой режим. Кроме того, по данным ритейлеров, значительное повышение цен в конце января связано с перебоями в поставке овощной продукции из стран Центральной Азии, где также были отмечены продолжительные заморозки, что повлекло вынужденное сокращение общих запасов продукции на складах ритейлеров. Эта ситуация характерна и для других регионов, — объяснили КП-Челябинск в минсельхозе Челябинской области.

По данным ведомства, в 2022 году в Челябинской области произвели 39,7 тыс. тонн тепличных огурцов и томатов – на 6,5 тыс. тонн, чем годом ранее. Из них 31,6 тыс. тонн – огурцы.

— Горожане обеспечены этой продукцией в полном объеме, — добавили в минсельхозе Челябинской области.

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Это же запредельно! В Челябинске с полок магазинов исчезли огурцы, а те что остались – почти по 400 рублей (что говорят в овощных киосках).

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